Плавание. Установлен рекорд Израиля
время публикации: 25 декабря 2024 г., 11:31 | последнее обновление: 25 декабря 2024 г., 11:34
В Институте Вингейта проходит зимний молодежный чемпионат Израиля по плаванию на короткой воде (бассейн длиной 25 метров).
Офек Адир установила рекорд Израиля на дистанции 1500 метров вольным стилем - 16 минут 36.39 секунд.
Чемпионом на этой же дистанции стал Йонатан Ахдут. Бронзовую медаль завоевал 14-летний Шон Фомберг, установивший рекорд Израиля для возрастной категории до 14 лет.
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