Плавание. Установлен рекорд Израиля

В Институте Вингейта проходит зимний молодежный чемпионат Израиля по плаванию на короткой воде (бассейн длиной 25 метров).

Офек Адир установила рекорд Израиля на дистанции 1500 метров вольным стилем - 16 минут 36.39 секунд.

Чемпионом на этой же дистанции стал Йонатан Ахдут. Бронзовую медаль завоевал 14-летний Шон Фомберг, установивший рекорд Израиля для возрастной категории до 14 лет.