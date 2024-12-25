x
25 декабря 2024
|
последняя новость: 12:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 декабря 2024
|
25 декабря 2024
|
последняя новость: 12:47
25 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Плавание. Установлен рекорд Израиля

Плавание
Рекорды Израиля
время публикации: 25 декабря 2024 г., 11:31 | последнее обновление: 25 декабря 2024 г., 11:34
Плавание. Установлен рекорд Израиля
AP Photo/Denes Erdos

В Институте Вингейта проходит зимний молодежный чемпионат Израиля по плаванию на короткой воде (бассейн длиной 25 метров).

Офек Адир установила рекорд Израиля на дистанции 1500 метров вольным стилем - 16 минут 36.39 секунд.

Чемпионом на этой же дистанции стал Йонатан Ахдут. Бронзовую медаль завоевал 14-летний Шон Фомберг, установивший рекорд Израиля для возрастной категории до 14 лет.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 декабря 2024

В первый день чемпионата мира по плаванию на короткой воде установлены 4 мировых рекорда
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 ноября 2024

Легендарная австралийская пловчиха Эмма Маккеон объявила о завершении карьеры
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 ноября 2024

Плавание. Леон Маршан побил мировой рекорд
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 декабря 2024

Израильтянка Анастасия Горбенко претендует на звание "лучшей пловчихи Европы 2024 года"