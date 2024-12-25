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Спорт

При сходе лавины погибла участница Пекинской олимпиады

Знаменитые спортсмены
время публикации: 25 декабря 2024 г., 08:08 | последнее обновление: 25 декабря 2024 г., 08:08
При сходе лавины погибла участница Пекинской олимпиады
AP Photo/Lee Jin-man

23 декабря при сходе лавины неподалеку от города Ароза, кантон Граубюнден, Швейцария, погибла 26-летняя швейцарская сноубордистка Софи Хедигер, сообщают швейцарские СМИ.

Софи Хедигер - участница Пекинской олимпиады 2022 года.

Она принимала участие в этапах Кубка мира по сноубордингу в 2018-22 годах.

Софи Хедигер - чемпионка зимней Универсиады 2023 года.

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