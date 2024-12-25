При сходе лавины погибла участница Пекинской олимпиады
время публикации: 25 декабря 2024 г., 08:08 | последнее обновление: 25 декабря 2024 г., 08:08
23 декабря при сходе лавины неподалеку от города Ароза, кантон Граубюнден, Швейцария, погибла 26-летняя швейцарская сноубордистка Софи Хедигер, сообщают швейцарские СМИ.
Софи Хедигер - участница Пекинской олимпиады 2022 года.
Она принимала участие в этапах Кубка мира по сноубордингу в 2018-22 годах.
Софи Хедигер - чемпионка зимней Универсиады 2023 года.
Ссылки по теме