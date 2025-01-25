Ацили забил. "Бейтар" обыграл "Бней Сахнин"

В стартовом матче двадцатого тура чемпионата Израиля по футболу соличный "Бейтар" обыграл "Бней Сахнин" 1:0.

Последний раз "Бейтар" побеждал "Бней Сахнин" в ноябре 2022 года.

На матче присутствовали 16 тысяч зрителей.

"Бейтар": Мигель Сильва, Морозов, Гиль Коэн, Даган, Лион Мизрахи (78, Марселен), Миха, Соро, Ярин Леви, Твумаси (70, Муци), Ацили (78, Кани), Шуа.

"Бней Сахнин": Абу Нил, Эльхамед, Абу Абайд, Гантус, Дарвиш (46, Сальман), Джулани (88, Бен Хамо), Фухс, Эльмкис (77, Шахаф), Абухаф, Рамалингом (65. Аним Куджо), Халайхал (88, Хури).

Победа позволила "Бейтару" подняться на третье место.

Первый удар по воротам гости нанесли на 17-й секунде. После удара Рамалингома Мигель Сильва мяч поймал.

На 6-й минуте опасно издали пробил Ярин Леви. Абу Нил отразил мяч, летевший в угол.

На 14-й минуте Абухаф нанес удар слету. Голкипер выручил "Бейтар".

На 31-й минуте Твумаси мог открыть счет. Ему никто не мешал, но удар получился неточным.

На 39-й минуте столичные футболисты счет открыли. После передачи Морозова Ацили принял мяч грудью и точно пробил 1:0. Его третий гол в трех играх за "Бейтар".

На 54-й минуте оказывали медицинскую помощь Мигелю Сильве. Вратарь "Бейтара" смог продолжить матч.

На 76-й минуте судья назначил пенальти в ворота хозяев. Но после вмешательства видеоассистентов изменил решение.