Умер легендарный "Генерал" "Панатинаикоса"

24 января на 84-м году жизни умер знаменитый греческий футболист Мимис (Димитриос) Домазос, сообщают греческие СМИ.

83 года ему исполнилось 22 января. День рождения легендарный футболист провел в Больнице Красного креста в Афинах, куда попал после инфаркта.

Мимис Домазос считается одним из величайших футболистов в истории греческого футбола.

Большую часть карьеры атакующий полузащитник провел в "Панатинаикосе". В составе "зеленых" "Генерал" девять раз становился чемпионом Греции, три раза - обладател Кубка Греции. В 1977 году - победителем Балканского кубка.

Два сезона он провел в АЕКе, с которым стал чемпионом Греции 1979 года.

Мимис Домазос - рекордсмен чемпионата Греции по количеству матчей (536).