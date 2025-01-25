Умер легендарный "Генерал" "Панатинаикоса"
время публикации: 25 января 2025 г., 14:22 | последнее обновление: 25 января 2025 г., 14:28
24 января на 84-м году жизни умер знаменитый греческий футболист Мимис (Димитриос) Домазос, сообщают греческие СМИ.
83 года ему исполнилось 22 января. День рождения легендарный футболист провел в Больнице Красного креста в Афинах, куда попал после инфаркта.
Мимис Домазос считается одним из величайших футболистов в истории греческого футбола.
Большую часть карьеры атакующий полузащитник провел в "Панатинаикосе". В составе "зеленых" "Генерал" девять раз становился чемпионом Греции, три раза - обладател Кубка Греции. В 1977 году - победителем Балканского кубка.
Два сезона он провел в АЕКе, с которым стал чемпионом Греции 1979 года.
Мимис Домазос - рекордсмен чемпионата Греции по количеству матчей (536).
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