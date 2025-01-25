"Бейтар" посвятил игровой день заложницам
время публикации: 25 января 2025 г., 10:54 | последнее обновление: 25 января 2025 г., 10:54
Двадцатый тур чемпионата Израиля по футболу начнется матчем "Бейтар" (Иерусалим) - "Бней Сахнин".
Столичный клуб посвятил игровой день заложницам, которые сегодня должны вернуться в Израиль.
Сегодня из плена ХАМАСа должны вернуться Наама Леви, Лири Альбаг, Карина Ариев и Даниэла Гильбоа.
В заявлении клуба говорится "Немыслимое сочетание рутины и значительных событий характеризует жизнь в Израиле. Все мы надеемся, что все пройдет хорошо".
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 января 2025