"Бейтар" посвятил игровой день заложницам

Двадцатый тур чемпионата Израиля по футболу начнется матчем "Бейтар" (Иерусалим) - "Бней Сахнин".

Столичный клуб посвятил игровой день заложницам, которые сегодня должны вернуться в Израиль.

Сегодня из плена ХАМАСа должны вернуться Наама Леви, Лири Альбаг, Карина Ариев и Даниэла Гильбоа.

В заявлении клуба говорится "Немыслимое сочетание рутины и значительных событий характеризует жизнь в Израиле. Все мы надеемся, что все пройдет хорошо".