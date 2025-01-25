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Спорт

"Бейтар" посвятил игровой день заложницам

Футбол
Заложники
время публикации: 25 января 2025 г., 10:54 | последнее обновление: 25 января 2025 г., 10:54
"Бейтар" посвятил игровой день заложницам
AP Photo/Maya Alleruzzo

Двадцатый тур чемпионата Израиля по футболу начнется матчем "Бейтар" (Иерусалим) - "Бней Сахнин".

Столичный клуб посвятил игровой день заложницам, которые сегодня должны вернуться в Израиль.

Сегодня из плена ХАМАСа должны вернуться Наама Леви, Лири Альбаг, Карина Ариев и Даниэла Гильбоа.

В заявлении клуба говорится "Немыслимое сочетание рутины и значительных событий характеризует жизнь в Израиле. Все мы надеемся, что все пройдет хорошо".

Спорт
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