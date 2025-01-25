Сенсация Бундеслиги. "Вольфсбург" упустил победу над аутсайдером

В стартовом матче девятнадцатого тура чемпионата Германии "Вольфсбург" сыграл вничью 2:2 с "Хольштайном".

"Вольфсбург": Грабара, Меле, Кульеракис (Нмеча, 88), Вавро, Фишер (Ольсен, 46), Арнольд, Герхардт (Виммер, 46), Сванберг (Борнаув, 71), Томаш (Вранкс, 83), Винд, Амура.

"Хольштайн": Вайнер, Коменда, Зец, Беккер, Яворчек (Толкин, 79), Ремберг, Кнудсен (Арп, 68), Порат, Матино (Скжыбски, 59), Келати (Гигович, 79), Харрес (Пихлер, 79).

Результат сенсационный. "Волки" упустили возможность вплотную подобраться к лидирующей пятерке. Команда из Киля осталась в зоне вылета. Хотя в последних пяти матчах "Хольштайн" одержал 2 победы и один раз сыграл вничью.

Хозяева нанесли 22 удара по воротам - рекорд Бундеслиги в этом сезоне.

В первом тайме игра шла в невысоком темпе, что было на руку гостям.

На 13-й минуте "Хольштайн" открыл счет. После подачи углового бывший защитник "Бенфики" и украинского "Руха" Давид Зец головой отправил мяч в сетку 0:1.

Все изменилось с выходом на поле Патрика Виммера. Он забил, сделал голевую передачу. Мяч после его ударов дважды попадал в штангу. На 50-й минуте он вышел один на один 1:1.

Через 3 минуты Виммер подал угловой. Йонас Винд нанес удар головой 2:1.

Матч шел с заметным преимуществом "волков", но аутсайдер неожиданно сумел отыграться. На 80-й минуте Стивен Скжыбски пробил в ближний угол 2:2.