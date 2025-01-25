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Чемпионат Италии. Дубль Че Адамса. Победа "Торино"

Футбол
время публикации: 25 января 2025 г., 13:38 | последнее обновление: 25 января 2025 г., 13:38
Чемпионат Италии. Дубль Че Адамса. Победа "Торино"
AP Photo/Alessandra Tarantino

В первом матче двадцать второго тура чемпионата Италии "Торино" победил "Кальяри" 2:0.

"Торино" не проиграл в пятой игре Серии А подряд и догнал "Удинезе" который занимает десятое место.

В десятом матче чемпионата островитяне не смогли забить.

На 6-й минуте Риччи получил мяч в штрафной и прострелил. Че Адамс (в июле перешел из "Саутгемптона") получил мяч, развернулся и нанес удар в "девятку". Мяч от перекладины отскочил в сетку 1:0.

На 61-й минуте мяч после удара Карамо попал в перекладину. Че Адамс добил мяч в сетку 2:0.

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