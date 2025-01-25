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Спорт

Юбилейный матч Мойеса. Достижение Исака. Результаты матчей чемпионата Англии

Футбол
Сенсации
время публикации: 25 января 2025 г., 19:24 | последнее обновление: 25 января 2025 г., 19:30
Юбилейный матч Мойеса. Достижение Исака. Результаты матчей чемпионата Англии
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Состоялись матчи двадцать третьего тура чемпионата Англии. "Ливерпуль" разгромил "Ипсвич" 4:1.

Борнмут - Ноттингем Форест 5:0

Неожиданный результат. "Лесники" в случае успеха поднимались на второе место.

Три мяча забил Данго Уаттара.

Брайтон энд Хоув - Эвертон (Ливерпуль) 0:1

"Эвертон" одержал вторую победу подряд и поднялся на 16-е место.

Наставник "ирисок" Дэвид Мойес провел 700-й матч в Премьер-лиге. Рекордсмен Арсен Венгер (828). Сэр Алекс Фергюсон на втором месте (810).

У проигравших "чаек" подавляющее статистическое преимущество (69 % владения мячом, 16:3 по ударам). При этом соперники нанесли по 1 точному удару.

Ливерпуль - Ипсвич 4:1

"Красные" лидируют, опережая "Арсенал" на 6 очков.

Саутгемптон - Ньюкасл 1:3

Два мяча забил Александр Исак. В матчах Премьер-лиги он забил 48 голов, сравнявшись с Фредди Люнбергом. Они - лучшие шведские бомбардиры Премьер-лиги.

Вулверхэмптон - Арсенал (Лондон) 0:1

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