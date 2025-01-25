Чемпионат Германии. "Боруссия" и "Байер" упустили победу. Сенсационная победа "Майнца"
время публикации: 25 января 2025 г., 18:47 | последнее обновление: 25 января 2025 г., 18:47
Состоялись матчи девятнадцатого тура чемпионата Германии. "Байер" сыграл вничью с "Лейпцигом" 2:2.
Лейпциг - Байер (Леверкузен) 2:2
На 41-й минуте "Байер" вел в счете 2:0. "Байер" не проигрывает в 17 матчах Бундеслиги подряд.
Боруссия (Дортмунд) - Вердер (Бремен) 2:2
В первом матче после увольнения Нури Шахина "Боруссия" не смогла победить. На 64-й минуте хозяева вели в счете 2:0.
Фрайбург - Бавария (Мюнхен) 1:2
"Бавария" одержала пятую победу подряд и лидирует, опережая "Байер" на 6 очков.
Аугсбург - Хайденхайм 2:1
Победный гол Кевин Шлоттербек забил на второй минуте компенсированного времени.
Майнц - Штутгарт 2:0
"Майнц" победил "Штутгарт" впервые с января 2019 года.
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