Сенсационное поражение "Кливленда". Результаты матчей НБА
время публикации: 25 января 2025 г., 11:52 | последнее обновление: 25 января 2025 г., 11:56
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Кливленд" проиграл "Филадельфии" 129:132.
Филадельфия Сиксерз - Кливленд Кавальрз 132:129
"Кливленд", лидер Восточной конференции. потерпел второе поражение подряд.
"Филадельфия" прервала серию из 7 поражений.
Лидеры "Кливленда" набрали 70 очков: Донован Митчелл (37 + 7 передач) и Тай Джером (33).
Мемфис Гризлиз - Нью-Орлеан Пеликанз 139:126
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 января 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 января 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 января 2025