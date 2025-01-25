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Сенсационное поражение "Кливленда". Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 25 января 2025 г., 11:52 | последнее обновление: 25 января 2025 г., 11:56
Сенсационное поражение "Кливленда". Результаты матчей НБА
AP Photo/Chris Szagola

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Кливленд" проиграл "Филадельфии" 129:132.

Филадельфия Сиксерз - Кливленд Кавальрз 132:129

"Кливленд", лидер Восточной конференции. потерпел второе поражение подряд.

"Филадельфия" прервала серию из 7 поражений.

Лидеры "Кливленда" набрали 70 очков: Донован Митчелл (37 + 7 передач) и Тай Джером (33).

Мемфис Гризлиз - Нью-Орлеан Пеликанз 139:126

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