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НБА. Дени Авдия набрал 18 очков. "Портленд" победил "шершней"

Баскетбол
НБА
время публикации: 25 января 2025 г., 10:12 | последнее обновление: 25 января 2025 г., 10:12
НБА. Дени Авдия набрал 18 очков. "Портленд" победил "шершней"
AP Photo/Jim Dedmon

В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" в гостях обыграл "Шарлотт Хорнетс" 102:97.

"Портленд" одержал четвертую победу подряд.

Израильский нападающий "Трэйл Блэйзерс" Денни Авдия набрал 18 очков, сделал 5 подборов и 4 передачи.

Лучшими игроками матча стали баскетболисты "Портленда" Анферни Симмонс (27 + 5 подборов) и Джерами Грант (22 + 4 подбора).

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