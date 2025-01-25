НБА. Дени Авдия набрал 18 очков. "Портленд" победил "шершней"
время публикации: 25 января 2025 г., 10:12 | последнее обновление: 25 января 2025 г., 10:12
В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" в гостях обыграл "Шарлотт Хорнетс" 102:97.
"Портленд" одержал четвертую победу подряд.
Израильский нападающий "Трэйл Блэйзерс" Денни Авдия набрал 18 очков, сделал 5 подборов и 4 передачи.
Лучшими игроками матча стали баскетболисты "Портленда" Анферни Симмонс (27 + 5 подборов) и Джерами Грант (22 + 4 подбора).
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 января 2025