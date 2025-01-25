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Победный гол Кучерова. Результаты матчей НХЛ

Хоккей
НХЛ
время публикации: 25 января 2025 г., 12:55 | последнее обновление: 25 января 2025 г., 12:55
Победный гол Кучерова. Результаты матчей НХЛ
AP Photo/Matt Marton

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Тампа" в овертайме дожала "Чикаго" 4:3.

Даллас Старз - Вегас Голден Найтс 4:3

Три результативные передачи сделал Марк Стоун (Вегас).

По две шайбы забросили Джек Эйхель (Вегас) и Джейсон Робертсон (Даллас).

Нью-Йорк Айлендерс - Филадельфия Сиксерз 3:1

Гости вели в счете 1:0.

По 2 очка набрали Брок Нельсон (1 + 1) и Кайл Палмиери (0 + 2).

Чикаго Блэк Хоукс - Тампа-Бей Лайтнинг 3:4 (овертайм)

В конце второго периода "Чикаго" вел в счете 3:1.

Победную шайбу в овертайме забросил Никита Кучеров. В этом матче он также сделал 2 результативные передачи.

Виннипег Джетс - Юта 5:2

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