Победный гол Кучерова. Результаты матчей НХЛ
время публикации: 25 января 2025 г., 12:55 | последнее обновление: 25 января 2025 г., 12:55
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Тампа" в овертайме дожала "Чикаго" 4:3.
Даллас Старз - Вегас Голден Найтс 4:3
Три результативные передачи сделал Марк Стоун (Вегас).
По две шайбы забросили Джек Эйхель (Вегас) и Джейсон Робертсон (Даллас).
Нью-Йорк Айлендерс - Филадельфия Сиксерз 3:1
Гости вели в счете 1:0.
По 2 очка набрали Брок Нельсон (1 + 1) и Кайл Палмиери (0 + 2).
Чикаго Блэк Хоукс - Тампа-Бей Лайтнинг 3:4 (овертайм)
В конце второго периода "Чикаго" вел в счете 3:1.
Победную шайбу в овертайме забросил Никита Кучеров. В этом матче он также сделал 2 результативные передачи.
Виннипег Джетс - Юта 5:2
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