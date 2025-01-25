Победителями Открытого чемпионата Австралии стали Оливия Гадецки и Джон Пирс
время публикации: 25 января 2025 г., 20:22 | последнее обновление: 25 января 2025 г., 20:22
Победителями Открытого чемпионата Австралии в миксте стали Оливия Гадецки (Гадеки) и Джон Пирс.
В австралийском финале они победили Кимберли Биррелл и Джона Патрика 3:6, 6:4, 10:6.
Финал продолжался 86 минут.
Впервые в истории в финале Открытого чемпионата Австралии встречались пар, получившие wild card (специальное приглашение) от организаторов турнира.
Оливия Гадецки впервые выиграла турнир "Большого шлема".
Джон Пирс - победитель Открытого чемпионата Австралии 2017 года в парном разряде и Открытого чемпионата США 2022 года в миксте
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