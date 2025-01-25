Победителями Открытого чемпионата Австралии стали Харри Хеллиоваара и Генри Паттен

Победителями Открытого чемпионата Австралии в парном разряде стали Харри Хеллиоваара и Генри Паттен.

В финале финн и британец победили итальянцев Симоне Болелли и Андреа Вавассори 6:7, 7:6, 6:3.

Харри и Генри выиграли второй турнир "Большого шлема". В прошлом сезоне они стали победителями Уимблдона.