Победителями Открытого чемпионата Австралии стали Харри Хеллиоваара и Генри Паттен
время публикации: 25 января 2025 г., 19:59 | последнее обновление: 25 января 2025 г., 20:04
Победителями Открытого чемпионата Австралии в парном разряде стали Харри Хеллиоваара и Генри Паттен.
В финале финн и британец победили итальянцев Симоне Болелли и Андреа Вавассори 6:7, 7:6, 6:3.
Харри и Генри выиграли второй турнир "Большого шлема". В прошлом сезоне они стали победителями Уимблдона.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 января 2025