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Спорт

Победителями Открытого чемпионата Австралии стали Харри Хеллиоваара и Генри Паттен

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 25 января 2025 г., 19:59 | последнее обновление: 25 января 2025 г., 20:04
Победителями Открытого чемпионата Австралии стали Харри Хеллиоваара и Генри Паттен
AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

Победителями Открытого чемпионата Австралии в парном разряде стали Харри Хеллиоваара и Генри Паттен.

В финале финн и британец победили итальянцев Симоне Болелли и Андреа Вавассори 6:7, 7:6, 6:3.

Харри и Генри выиграли второй турнир "Большого шлема". В прошлом сезоне они стали победителями Уимблдона.

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