Сенсация в финале Открытого чемпионата Австралии. Мэдисон Киз победила Арину Соболенко
время публикации: 25 января 2025 г., 13:06 | последнее обновление: 25 января 2025 г., 13:15
Победительницей Открытого чемпионата Австралии стала американка Мэдисон Киз.
В финале она сенсационно обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко 6:3, 2:6, 7:5.
В шести личных встречах американке во второй раз удалось победить Арину Соболенко.
В полуфинале и финале Мэдисон Киз обыграла вторую и первую ракетки мира. Сейчас она занимает 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Но в понедельник поднимется на седьмую строчку.
Финал продолжался 124 минуты.
Мэдисон Киз впервые стала победительницей турнира "Большого шлема".
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