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Спорт

Сенсация в финале Открытого чемпионата Австралии. Мэдисон Киз победила Арину Соболенко

Теннис
Сенсации
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 25 января 2025 г., 13:06 | последнее обновление: 25 января 2025 г., 13:15
Сенсация в финале Открытого чемпионата Австралии. Мэдисон Киз победила Арину Соболенко
AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

Победительницей Открытого чемпионата Австралии стала американка Мэдисон Киз.

В финале она сенсационно обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко 6:3, 2:6, 7:5.

В шести личных встречах американке во второй раз удалось победить Арину Соболенко.

В полуфинале и финале Мэдисон Киз обыграла вторую и первую ракетки мира. Сейчас она занимает 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Но в понедельник поднимется на седьмую строчку.

Финал продолжался 124 минуты.

Мэдисон Киз впервые стала победительницей турнира "Большого шлема".

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