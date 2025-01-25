Сенсация в финале Открытого чемпионата Австралии. Мэдисон Киз победила Арину Соболенко

Победительницей Открытого чемпионата Австралии стала американка Мэдисон Киз.

В финале она сенсационно обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко 6:3, 2:6, 7:5.

В шести личных встречах американке во второй раз удалось победить Арину Соболенко.

В полуфинале и финале Мэдисон Киз обыграла вторую и первую ракетки мира. Сейчас она занимает 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Но в понедельник поднимется на седьмую строчку.

Финал продолжался 124 минуты.

Мэдисон Киз впервые стала победительницей турнира "Большого шлема".