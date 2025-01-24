Янник Синнер вышел в финал Открытого чемпионата Австралии
время публикации: 24 января 2025 г., 13:39 | последнее обновление: 24 января 2025 г., 13:45
В финале Открытого чемпионата Австралии встретятся Янник Синнер и Александр Зверев.
Первая ракетка мира победил в полуфинале американца Бена Шелтона 7:6, 6:2, 6:2.
Полуфинал продолжался 156 минут.
Янник Синнер - действующий чемпион турнира.
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