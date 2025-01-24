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Спорт

Янник Синнер вышел в финал Открытого чемпионата Австралии

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 24 января 2025 г., 13:39 | последнее обновление: 24 января 2025 г., 13:45
Янник Синнер вышел в финал Открытого чемпионата Австралии
AP Photo/Manish Swarup

В финале Открытого чемпионата Австралии встретятся Янник Синнер и Александр Зверев.

Первая ракетка мира победил в полуфинале американца Бена Шелтона 7:6, 6:2, 6:2.

Полуфинал продолжался 156 минут.

Янник Синнер - действующий чемпион турнира.

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