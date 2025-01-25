x
25 января 2025
|
последняя новость: 11:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 января 2025
|
25 января 2025
|
последняя новость: 11:17
25 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат Франции. "Осер" и "Сент-Этьен" сыграли вничью

Футбол
время публикации: 25 января 2025 г., 09:57 | последнее обновление: 25 января 2025 г., 10:05
Чемпионат Франции. "Осер" и "Сент-Этьен" сыграли вничью
AP Photo/Daniel Cole

В стартовом матче девятнадцатого тура чемпионата Франции "Осер" сыграл вничью c "Сент-Этьеном" 1:1.

"Осер" не выигрывает в последних 7 матчах Лиги 1, "Сент-Этьен" - 3.

На 22-й минуте мог выйти вперед "Осер". Овусу забросил мяч за спины защитников. Синайоко пробил в дальний нижний угол. Мяч попал в штангу. На 27-й минуте бывший полузащитник "Наполи" и "Борнмута" Хамед Траоре совершил сольный проход, который завершил обводящим ударом в "шестерку" 1:0.

"Сент-Этьен" отыгрался на 45-й минуте. Давиташвили нанес удар со штрафного. Голкипер парировал. Бывший форвард "Андерлехта" Лукас Стассен добил мяч в сетку.

На 52-й минуте могли выйти вперед хозяева. Пол Жоли слету пробил в ближний угол. Готье Ларсоннер выручил.

На 58-й минуте голевой момент упустил "Сент-Этьен". Огустен Боакье обыграл вратаря и нанес удар с очень острого угла. Его товарищ по сборной Ганы Гидеон Менса вынес мяч с линии ворот.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 января 2025

"Апоэль" (Беэр-Шева) усилился португальским футболистом
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 января 2025

Гай Меламед стал игроком "Маккаби" (Хайфа)
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 января 2025

Сенсационная победа "Риги". "Манчестер Юнайтед" победил шотландцев. Результаты матчей Лиги Европы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 января 2025

"Маккаби" проиграл в Норвегии. Результаты матчей Лиги Европы