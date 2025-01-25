Чемпионат Франции. "Осер" и "Сент-Этьен" сыграли вничью

В стартовом матче девятнадцатого тура чемпионата Франции "Осер" сыграл вничью c "Сент-Этьеном" 1:1.

"Осер" не выигрывает в последних 7 матчах Лиги 1, "Сент-Этьен" - 3.

На 22-й минуте мог выйти вперед "Осер". Овусу забросил мяч за спины защитников. Синайоко пробил в дальний нижний угол. Мяч попал в штангу. На 27-й минуте бывший полузащитник "Наполи" и "Борнмута" Хамед Траоре совершил сольный проход, который завершил обводящим ударом в "шестерку" 1:0.

"Сент-Этьен" отыгрался на 45-й минуте. Давиташвили нанес удар со штрафного. Голкипер парировал. Бывший форвард "Андерлехта" Лукас Стассен добил мяч в сетку.

На 52-й минуте могли выйти вперед хозяева. Пол Жоли слету пробил в ближний угол. Готье Ларсоннер выручил.

На 58-й минуте голевой момент упустил "Сент-Этьен". Огустен Боакье обыграл вратаря и нанес удар с очень острого угла. Его товарищ по сборной Ганы Гидеон Менса вынес мяч с линии ворот.