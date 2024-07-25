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Олимпиада. Стрельба из лука. Израильтянка заняла 15-е место в квалификации

время публикации: 25 июля 2024 г., 11:55 | последнее обновление: 25 июля 2024 г., 11:55
Олимпиада. Стрельба из лука. Израильтянка заняла 15-е место в квалификации
AP Photo/Brynn Anderson

Состоялся квалификационный женский индивидуальный турнир по стрельбе из лука.

Лучший результат у кореянки Ли Се Хен - 353 очка.

На втором месте турчанка Берра Гоккир Элиф (342). По 341 очку набрали кореянка Нам Сухийон и китаянка Сяолэй Янг.

Израильтянка Микаэла Моше набрала 333 очка и заняла 15-е место в квалификации.

Всего в квалификации принимали участие 64 спортсменки.

Финал состоится 3 августа.

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