Олимпиада. Стрельба из лука. Израильтянка заняла 15-е место в квалификации
время публикации: 25 июля 2024 г., 11:55 | последнее обновление: 25 июля 2024 г., 11:55
Состоялся квалификационный женский индивидуальный турнир по стрельбе из лука.
Лучший результат у кореянки Ли Се Хен - 353 очка.
На втором месте турчанка Берра Гоккир Элиф (342). По 341 очку набрали кореянка Нам Сухийон и китаянка Сяолэй Янг.
Израильтянка Микаэла Моше набрала 333 очка и заняла 15-е место в квалификации.
Всего в квалификации принимали участие 64 спортсменки.
Финал состоится 3 августа.
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