Олимпиада. Стрельба из лука. Израильтянка Микаэла Моше установила личный рекорд
время публикации: 25 июля 2024 г., 13:43 | последнее обновление: 25 июля 2024 г., 13:50
Завершилась квалификация женского олимпийского турнира по стрельбе из олимпийского лука.
Кореянка Лим Се Хен набрала 694 очка из 720 возможных и установила мировой рекорд.
Израильтянка Микаэла Моше заняла 18-е место (из 64) и установила личный рекорд (660 очков).
31 июля в 1/32 финала она встретится с румынкой Мэдэлиной Амэйстроаи.
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