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Спорт

Олимпиада. Стрельба из лука. Израильтянка Микаэла Моше установила личный рекорд

время публикации: 25 июля 2024 г., 13:43 | последнее обновление: 25 июля 2024 г., 13:50
Олимпиада. Стрельба из лука. Израильтянка Микаэла Моше установила личный рекорд
AP Photo/Brynn Anderson

Завершилась квалификация женского олимпийского турнира по стрельбе из олимпийского лука.

Кореянка Лим Се Хен набрала 694 очка из 720 возможных и установила мировой рекорд.

Израильтянка Микаэла Моше заняла 18-е место (из 64) и установила личный рекорд (660 очков).

31 июля в 1/32 финала она встретится с румынкой Мэдэлиной Амэйстроаи.

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