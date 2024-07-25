Стрельба из лука. Корейцы установили олимпийский рекорд
время публикации: 25 июля 2024 г., 17:55 | последнее обновление: 25 июля 2024 г., 17:55
Кореянка Лим Се Хен набрала 694 очка из 720 возможных и установила мировой рекорд.
Победителем мужской квалификации стал кореец Ким Уджин, набравший 686 очков.
Таким образом сборная Южной Кореи установила олимпийский рекорд для смешанных команд - 1380 очков.
На предыдущей олимпиады сборная Южной Кореи установила олимпийский рекорд 1368 очков.
Ким Уджин - олимпийский рекордсмен. В квалификации олимпиады 2016 года он набрал 700 очков.
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