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Стрельба из лука. Корейцы установили олимпийский рекорд

время публикации: 25 июля 2024 г., 17:55 | последнее обновление: 25 июля 2024 г., 17:55
Стрельба из лука. Корейцы установили олимпийский рекорд
AP Photo/Alessandra Tarantino

Кореянка Лим Се Хен набрала 694 очка из 720 возможных и установила мировой рекорд.

Победителем мужской квалификации стал кореец Ким Уджин, набравший 686 очков.

Таким образом сборная Южной Кореи установила олимпийский рекорд для смешанных команд - 1380 очков.

На предыдущей олимпиады сборная Южной Кореи установила олимпийский рекорд 1368 очков.

Ким Уджин - олимпийский рекордсмен. В квалификации олимпиады 2016 года он набрал 700 очков.

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