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Определились полуфиналисты молодежного чемпионата Европы по футболу

Футбол
время публикации: 25 июня 2025 г., 07:27 | последнее обновление: 25 июня 2025 г., 07:27
Определились полуфиналисты молодежного чемпионата Европы по футболу
AP Photo/Petr David Josek

Сегодня состоятся полуфиналы молодежного чемпионата Европы по футболу (спортсмены до 21 года).

В полуфиналах сыграют:

Англия - Нидерланды

Германия - Франция.

Сборная Англии - действующий победитель турнира.

Спорт
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