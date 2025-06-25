Определились полуфиналисты молодежного чемпионата Европы по футболу
время публикации: 25 июня 2025 г., 07:27 | последнее обновление: 25 июня 2025 г., 07:27
Сегодня состоятся полуфиналы молодежного чемпионата Европы по футболу (спортсмены до 21 года).
В полуфиналах сыграют:
Англия - Нидерланды
Германия - Франция.
Сборная Англии - действующий победитель турнира.
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