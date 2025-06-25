Юниорский чемпионат Европы. В финале сыграют испанцы и голландцы
время публикации: 25 июня 2025 г., 08:18 | последнее обновление: 25 июня 2025 г., 08:18
Определились финалисты юниорского чемпионата Европы по футболу (игроки до 19 лет), который проходит в Румынии.
В финале, который состоится завтра, встретятся сборные Испании и Нидерландов.
Испанцы в дополнительное время обыграли сборную Германии 6:5.
Счет основного времени 3:3. На 90-й минуте счет был 2:1 в пользу немцев.
Испанцы один гол забили прямо с углового (олимпийский гол).
Голландцы победили сборную Румынии 3:1.
Сборная Испании - действующий чемпион турнира.
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