Женская Лига чемпионов. Определились соперницы "Кирьят-Гата"
время публикации: 25 июня 2025 г., 07:06 | последнее обновление: 25 июня 2025 г., 07:06
Состоялась жеребьевка первого и второго раундов женской Лиги чемпионов УЕФА.
2 августа в матче первого раунда "Кирьят-Гат" встретится с победителем матча "Фомгет" (Турция) - "Нефтчи" (Баку, Азербайджан).
В случае успеха во втором раунде чемпионки Израиля сыграют с пражской "Славией".
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 июня 2025