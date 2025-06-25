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Женская Лига чемпионов. Определились соперницы "Кирьят-Гата"

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 25 июня 2025 г., 07:06 | последнее обновление: 25 июня 2025 г., 07:06
Женская Лига чемпионов. Определились соперницы "Кирьят-Гата"
AP Photo/Nell Redmond

Состоялась жеребьевка первого и второго раундов женской Лиги чемпионов УЕФА.

2 августа в матче первого раунда "Кирьят-Гат" встретится с победителем матча "Фомгет" (Турция) - "Нефтчи" (Баку, Азербайджан).

В случае успеха во втором раунде чемпионки Израиля сыграют с пражской "Славией".

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