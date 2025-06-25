"Бенфика" победила "Баварию" и вышла в плэй-офф клубного чемпионата мира. Результаты матчей

Завершился групповой этапа клубного чемпионата мира в четырех группах (всего 8). Турнир проходит в США.

В плэй-офф вышли "Палмейрас", "Интер Майами", ПСЖ, "Ботафого", "Бенфика", "Бавария". "Фламенго" и "Челси".

Вылетели "Порту", "Аль Ахли", "Атлетико" (Мадрид), "Сиэтл Саундерс", "Бока хуниорс", "Окленд Сити", "Эсперанс Тунис" и "Лос-Анджелес".

Лос-Анджелес (США) - Фламенго (Рио-де-Жанейро, Бразилия) 1:1

Эсперанс (Тунис) - Челси (Лондон, Англия) 0:3

"Челси" добил два гола в минуты, добавленные к первому тайму, один - ко второму.

Окленд Сити (Новая Зеландия) - Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес, Аргентина) 1:1

Бенфика (Лиссабон, Португалия) - Бавария (Мюнхен, Германия) 1:0

Голкипер "Бенфики" украинец Анатолий Трубин совершил 4 сэйва.

На 13-й минуте победный гол забил Андреас Шельдеруп.