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Спорт

Дубль Винисиуса. Возвращение Неймара. Рекорд бразильцев

Футбол
ЧМ по футболу 2026
Рекорды мира
время публикации: 25 июня 2026 г., 10:01 | последнее обновление: 25 июня 2026 г., 10:01
Возвращение Неймара
AP Photo/Lynne Sladky
Гол Матеуса Куньи
AP Photo/Lynne Sladky

В Майами бразильцы разгромили сборную Шотландии 3:0 и заняли первое место в группе С.

Матч проходил в сложных погодных условиях. Сильнейшая жара. За час до матча было штормовое предупреждение.

На 7-й минуте шотландцы организовал гол. Вратарь и защитник начали перепасовку в своей штрафной. Райан мяч отобрал и сделал передачу. Винисиус Жуниор открыл счет 0:1.

На 22-й минуте Винисиус Жуниор отобрал мяч у Хендри, вышел один на один и забил. Гол не засчитан. После просмотра видеоповтора судья решил, что бразилец отобрал мяч с нарушением правил.

На третьей минуте, добавленной к первому тайму, бразильцы удвоили преимущество. Гимарайнс навесил на дальнюю штангу. Вратарь и защитник до мяча не дотянулись. Винисиус Жуниор отправил мяч в пустые ворота 0:2.

На 50-й минуте Винисиус Жуниор вышел один на один, но переиграть вратаря не сумел.

На 60-й минуе Гимарайнс протаранил оборону шотландцев и сделал передачу. Матеус Кунья (Манчестер Юнайтед) отправил мяч в нижний угол 0:3.

После этого активизировались шотландцы. Алиссон несколько раз выручил бразильцев.

На 76-й минуте вместо Куньи на поле появился Неймар, не игравший за сборную с 2023 года.

По данным ФИФА, сборная Бразилии первой сыграла 50 "сухих" матчей в чемпионатах мира.

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