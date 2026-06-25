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Спорт

Марокканцы одержали волевую победу над сборной Гаити

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 25 июня 2026 г., 09:17 | последнее обновление: 25 июня 2026 г., 09:27
Марокканцы одержали волевую победу над сборной Гаити
AP Photo/Stew Milne
Марокканцы одержали волевую победу над сборной Гаити
AP Photo/Stew Milne

В Атланте сборная Марокко одержала волевую победу над командой Гаити 4:2.

Островитяне, потерявшие шансы на выход в плэй-офф после второго матча, вели в счете 1:0 и 2:1.

На 10-й минуте Дюверн прострелил. Ленни Жозеф пяткой нанес удар. Мяч от вратаря сборной Марокко Ясина Буну оказался в сетке. Автогол 0:1

Через 3 минуты марокканцы могли отыграться. Сайбари метров с 8 послал мяч выше ворот.

В первые полчаса африканская команда владела мячом 64% игрового времени.

На 30-й минуте Пласид отразил мяч после удара Хакими. Эль-Кааби в падении направил мяч в ближний угол. Голкипер парировал. На 39-й минуте Сайбари пробил. После рикошета от защитника мяч по дуге летел в ворота. Пласид парировал. Ашраф Хакими (ПСЖ) внес мяч в ворота 1:1.

На 43-й минуте Вилсон Изидор (Сандерленд) нанес сильный удар метров с 20 1:2.

На второй минуте, добавленной к первому тайму, Хакими прострелил. Исмаэль Сайбари (ПСВ) сравнял счет 2:2.

Во втором тайме марокканцы владели большим преимуществом и дожали соперника. На 78-й минуте после подачи углового Суфьян Рахими (Аль-Айн) забил победный гол 3:2. На 89-й минуте отличился Джасим Ясин. (Страсбур).

На пятой минуте компенсированного времени могли забить островитяне. После удара Назона мяч летел в "девятку" Буну парировал.

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