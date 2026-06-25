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Драфт НБА. Израильтянин выбран "Сакраменто Кингз"

Баскетбол
НБА
время публикации: 25 июня 2026 г., 08:38 | последнее обновление: 25 июня 2026 г., 08:44
Драфт НБА. Израильтянин выбран "Сакраменто Кингз"
AP Photo/Nate Billings

В Бруклине продолжается драфт НБА. Сегодня прошел второй раунд.

Под номером 45 "Сакраменто Кингз" выбрал атакующего защитника Эмануэля Шарпа.

Баскетболист родился в Тель-Авиве. У него гражданства Израиля, США и Канады.

Эмануэль Шарп выступал за команду университета Хьюстона.

В этом году он был выбран в первую сборную конференции Big12 b и в сборную лучших игроков оборонительного плана этой конференции. В 2025 году Эмануэль Шарп был признан самым ценным игроком урнира конференции.

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