Чемпионат мира по футболу. Расписание сегодняшних матчей
время публикации: 25 июня 2026 г., 11:42 | последнее обновление: 25 июня 2026 г., 11:42
Сегодня (и в ночь на 26-е июня) завершится групповой этап в трех группах. Состоятся шесть матчей.
Время начала игр израильское.
Кюрасао - Кот д`Ивуар (Филадельфия, 23:00)
Эквадор - Германия (Ист-Ратерфорд, 23:00)
Положение команд. Германия 6 очков, Кот д`Ивуар 3, Эквадор, Кюрасао по 1.
Сборная Германии уже вышла в плэй-офф.
Тунис - Нидерланды (Канзас-Сити, 02:00)
Япония - Швеция(Арлингтон, 02:00)
Положение команд. Нидерланды, Япония по 4 очка, Швеция 3, Тунис 0.
Сборная Туниса уже утратила шансы на выход в плэй-офф.
Парагвай - Австралия (Санта-Клара, 05:00)
США - Турция (Инглвуд, 05:00)
Положение команд. США 6 очков, Австралия, Парагвай по 3, Турция 0.
Сборная Турции уже вылетела.
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