Чемпионат мира по футболу. Расписание сегодняшних матчей

Сегодня (и в ночь на 26-е июня) завершится групповой этап в трех группах. Состоятся шесть матчей.

Время начала игр израильское.

Кюрасао - Кот д`Ивуар (Филадельфия, 23:00)

Эквадор - Германия (Ист-Ратерфорд, 23:00)

Положение команд. Германия 6 очков, Кот д`Ивуар 3, Эквадор, Кюрасао по 1.

Сборная Германии уже вышла в плэй-офф.

Тунис - Нидерланды (Канзас-Сити, 02:00)

Япония - Швеция(Арлингтон, 02:00)

Положение команд. Нидерланды, Япония по 4 очка, Швеция 3, Тунис 0.

Сборная Туниса уже утратила шансы на выход в плэй-офф.

Парагвай - Австралия (Санта-Клара, 05:00)

США - Турция (Инглвуд, 05:00)

Положение команд. США 6 очков, Австралия, Парагвай по 3, Турция 0.

Сборная Турции уже вылетела.