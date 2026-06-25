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Спорт

Чемпионат мира по футболу. Расписание сегодняшних матчей

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 25 июня 2026 г., 11:42 | последнее обновление: 25 июня 2026 г., 11:42
Чемпионат мира по футболу. Расписание сегодняшних матчей
AP Photo/Charlie Riedel

Сегодня (и в ночь на 26-е июня) завершится групповой этап в трех группах. Состоятся шесть матчей.

Время начала игр израильское.

Кюрасао - Кот д`Ивуар (Филадельфия, 23:00)

Эквадор - Германия (Ист-Ратерфорд, 23:00)

Положение команд. Германия 6 очков, Кот д`Ивуар 3, Эквадор, Кюрасао по 1.

Сборная Германии уже вышла в плэй-офф.

Тунис - Нидерланды (Канзас-Сити, 02:00)

Япония - Швеция(Арлингтон, 02:00)

Положение команд. Нидерланды, Япония по 4 очка, Швеция 3, Тунис 0.

Сборная Туниса уже утратила шансы на выход в плэй-офф.

Парагвай - Австралия (Санта-Клара, 05:00)

США - Турция (Инглвуд, 05:00)

Положение команд. США 6 очков, Австралия, Парагвай по 3, Турция 0.

Сборная Турции уже вылетела.

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