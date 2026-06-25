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Спорт

Парусный спорт. Израильтяне завоевали серебряную медаль в Германии

Спорт/важное
Парусный спорт
время публикации: 25 июня 2026 г., 12:00 | последнее обновление: 25 июня 2026 г., 12:00
Парусный спорт. Израильтяне завоевали серебряную медаль в Германии
AP Photo/Carolyn Kaster

В Киле, Германия, завершились соревнования Kiel Week 2026 в классе 49er.

Победили швейцарцы Джошуа Рихнер и Нило Шерер.

Израильтяне Илай Вурэйт и Юваль Барнун заняли второе место.

Третье место заняли американцы Невин Сноу и Ян Макдиармид.

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