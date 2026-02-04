Парусный спорт. Израильтянка стала победителем Открытого чемпионата Аргентины

В Мар дель Плата прошел турнир по парусному спорту Argentine Open ILCA 6 Boat Championship.

Победительницей стал израильтянка Шай Какон.

Шай Какон - победительница юниорского чемпионата Европы в классе Laser 4.7 2017 года, серебряный призер юниорского чемпионата мира в этом же классе 2017 года, серебяный призер юниорского чемпионата Европы в классе Laser Radial 2018 года, бронзовый призер молодежного чемпионата Европы в классе Laser Radial 2022 года, двукратный бронзовый призер молодежных чемпионатов мира в классе Laser Radial.