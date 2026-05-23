Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Чемпионат Европы по виндсерфингу. Израильтянки завоевали золотую и серебряную медали

время публикации: 23 мая 2026 г., 15:13 | последнее обновление: 23 мая 2026 г., 15:21
В Портимане, Португалия, сегодня завершается чемпионат Европы по виндсерфингу (iQFoil European Championships).

Третий год подряд чемпионкой Европы становится израильтянка. В 2024 и 2025 годах Даниэла Пелег.

Сегодня победила Тамар Штейберг.

Второе место заняла Шахар Тиби.

Бронзовую медаль завоевала испанка Пилар Ламадрид.

Чемпионом Европы стал Люк ван Обзиланд (Нидерланды). На втором месте датчанин Йохан Зо, на третьем - итальянец Федерико Алан Пиллони.

