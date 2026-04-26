Виндсерфинг. Тамар Штейнберг завоевала серебряную медаль во Франции
время публикации: 26 апреля 2026 г., 07:46 | последнее обновление: 26 апреля 2026 г., 07:55
Во Франции проходит турнир по парусному спорту 57th Semaine Olympique Française de Hyères.
В соревнованиях серфингисток в классе iQFOiL победила итальянка Марта Маггетти, действующая олимпийская чемпионка.
Израильтянка Тамар Штейнберг завоевала серебряную медаль. Она лидировала большую часть турнира, но в финальной гонке финишировала четвертой.
Бронзовую медаль завоевала китаянка Чжэнь Янь.
В соревнованиях мужчин победил австралиец Грэ Моррис, серебряный призер Парижской олимпиады.
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 марта 2025