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Рейтинг АТР возглавляет Янник Синнер

Теннис
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Рейтинги
время публикации: 25 мая 2025 г., 12:45 | последнее обновление: 25 мая 2025 г., 12:45
Рейтинг АТР возглавляет Янник Синнер
AP Photo/Lindsey Wasson

Рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов возглавляет итальянец Янник Синнер.

В первую десятку входят Карлос Алькарас (Испания), Александр Зверев (Германия), Тейлор Фриц (США), Джек Дрейпер (Великобритания), Новак Джокович (Сербия), Лоренцо Музетти (Италия), Каспер Рууд (Норвегия), Алекс де Минор (Австралия), Хольгер Руне (Дания).

Сильнейший теннисист Израиля Орель Кимхи (726-е место). Ишай Олиэль, не игравший полгода из-за травмы, опустился на 806-е место.

В первую тысячу входят израильтяне Даниэль Цукерман (785-е место) и Амит Валес (884).

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