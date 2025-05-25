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"Милан" победил, но остался без еврокубков. Результаты матчей чемпионата Италии

Футбол
время публикации: 25 мая 2025 г., 12:07 | последнее обновление: 25 мая 2025 г., 12:07
"Милан" победил, но остался без еврокубков. Результаты матчей чемпионата Италии
AP Photo/Gregorio Borgia

Состоялись матчи тридцать восьмого (последнего) тура чемпионата Италии. "Милан" победил "Монцу" 2:0.

Болонья - Дженоа 1:3

Впервые с января 2022 года "Болонья" проиграла три матча чемпионата подряд. Команда финишировала на девятом месте, но завоевала право выступить в еврокубках, завоевав Кубок Италии.

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Милан - Монца 2:0

"Монца" прочно обосновалась на последнем месте и давно утратила шансы на спасение.

Главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау покидает клуб. Болельщики "красно-черных" проводили на трибунах акции протеста. призывая американских владельцев клуба "идти домой".

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