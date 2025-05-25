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Спорт

Дзюдо. Керем Примо стала победительницей турнира в Каунасе

Дзюдо
время публикации: 25 мая 2025 г., 08:05 | последнее обновление: 25 мая 2025 г., 08:13
Дзюдо. Керем Примо стала победительницей турнира в Каунасе
AP Photo/Eugene Hoshiko

Израильская дзюдоистка Керем Примо стала победительницей юниорского Европейского кубка, который проходил в Каунасе.

Керем, выступающая в весовой категории до 63 кг, победила польку Кристину Заблоцку, украинку Иларию Цуркан, польку Амелию Багневську, финку Лину Миллиля и украинку Кристину Опанасенко.

Керен Примо выступала впервые с августа 2023 года, когда она получила травму в турнире серии "Мастерс" в Будапеште

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