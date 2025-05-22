x
22 мая 2025
|
последняя новость: 14:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 мая 2025
|
22 мая 2025
|
последняя новость: 14:22
22 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Обновленный рейтинг Международной федерации дзюдо. Результаты израильтян

Дзюдо
Рейтинги
время публикации: 22 мая 2025 г., 14:22 | последнее обновление: 22 мая 2025 г., 14:22
Обновленный рейтинг Международной федерации дзюдо. Результаты израильтян
AP Photo/Eugene Hoshiko

Международная федерация дзюдо опубликовала обновленные рейтинги спортсменов по состоянию на 19 мая.

В Тор-10 входят израильские дзюдоистки:

Инбар Ланир (весовая категория до 78 кг, второе место),

Рвз Гершко (весовая категория свыше 78 кг, 3-е место),

Гефен Примо (до 52 кг, 8-е),

Тимна Нельсон Леви (до 57 кг, 10-е).

Из израильских дзюдоистов в первую десятку рейтинга не входит никто. Лучшая позиция (18-е место) у Петра Пальчика (весовая категория до 100 кг).

У юниоров Юлия Альма Мишинер занимает третье место в рейтинге в весовой категории свыше 78 кг.

У кадетов Шахаф Левин (весовая категория до 73 кг) поднялся с 13-го на 4-е место.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 мая 2025

Дзюдо. Ариэль Шульман стал победителем турнира в Испании
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 мая 2025

Мужскую сборную Израиля по дзюдо будет тренировать Шани Гершко
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 мая 2025

Смаджа объявил об уходе с поста главного тренера сборной Израиля по дзюдо
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 апреля 2025

Чемпионат Европы по дзюдо. Раз Гершко завоевала серебряную медаль