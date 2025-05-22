Обновленный рейтинг Международной федерации дзюдо. Результаты израильтян

Международная федерация дзюдо опубликовала обновленные рейтинги спортсменов по состоянию на 19 мая.

В Тор-10 входят израильские дзюдоистки:

Инбар Ланир (весовая категория до 78 кг, второе место),

Рвз Гершко (весовая категория свыше 78 кг, 3-е место),

Гефен Примо (до 52 кг, 8-е),

Тимна Нельсон Леви (до 57 кг, 10-е).

Из израильских дзюдоистов в первую десятку рейтинга не входит никто. Лучшая позиция (18-е место) у Петра Пальчика (весовая категория до 100 кг).

У юниоров Юлия Альма Мишинер занимает третье место в рейтинге в весовой категории свыше 78 кг.

У кадетов Шахаф Левин (весовая категория до 73 кг) поднялся с 13-го на 4-е место.