Мужскую сборную Израиля по дзюдо будет тренировать Шани Гершко
время публикации: 07 мая 2025 г., 09:40 | последнее обновление: 07 мая 2025 г., 09:40
Состоялось заседание руководства Федерации дзюдо Израиля.
Было принято решение, что мужскую сборную Израиля к чемпионату мира будет готовить Шани Гершко, тренер женской сборной Израиля, сообщает "Исраэль а-Йом".
Турнир состоится в июне.
Напомним, 5 мая Орен Смаджа объявил об уходе с поста главного тренера сборной Израиля по дзюдо из-за конфликта с руководством Ассоциации дзюдо Израиля.
В публичном сообщении об отставке Орен Смаджа заявил, что он обеспокоен будущим израильского дзюдо, и выразил надежду на то, что его уход заставит чиновников от спорта заняться существующими проблемами.
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