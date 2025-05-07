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Мужскую сборную Израиля по дзюдо будет тренировать Шани Гершко

Дзюдо
время публикации: 07 мая 2025 г., 09:40 | последнее обновление: 07 мая 2025 г., 09:40
Мужскую сборную Израиля по дзюдо будет тренировать Шани Гершко
AP Photo/Eugene Hoshiko

Состоялось заседание руководства Федерации дзюдо Израиля.

Было принято решение, что мужскую сборную Израиля к чемпионату мира будет готовить Шани Гершко, тренер женской сборной Израиля, сообщает "Исраэль а-Йом".

Турнир состоится в июне.

Напомним, 5 мая Орен Смаджа объявил об уходе с поста главного тренера сборной Израиля по дзюдо из-за конфликта с руководством Ассоциации дзюдо Израиля.

В публичном сообщении об отставке Орен Смаджа заявил, что он обеспокоен будущим израильского дзюдо, и выразил надежду на то, что его уход заставит чиновников от спорта заняться существующими проблемами.

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