Мужскую сборную Израиля по дзюдо будет тренировать Шани Гершко

Состоялось заседание руководства Федерации дзюдо Израиля.

Было принято решение, что мужскую сборную Израиля к чемпионату мира будет готовить Шани Гершко, тренер женской сборной Израиля, сообщает "Исраэль а-Йом".

Турнир состоится в июне.

Напомним, 5 мая Орен Смаджа объявил об уходе с поста главного тренера сборной Израиля по дзюдо из-за конфликта с руководством Ассоциации дзюдо Израиля.

В публичном сообщении об отставке Орен Смаджа заявил, что он обеспокоен будущим израильского дзюдо, и выразил надежду на то, что его уход заставит чиновников от спорта заняться существующими проблемами.