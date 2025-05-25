"Формула-1". Победителем "Гран-при Монако" стал Ландо Норрис
время публикации: 25 мая 2025 г., 19:55 | последнее обновление: 25 мая 2025 г., 19:55
Победителем "Гран-при Монако" - этапа чемпионата "Формулы-1" - стал пилот "Макларена" Ландо Норрис, стартовавший с поул-позиции.
Вторым финишировал Шарль Леклер (Феррари), третьим - лидер общего зачета Оскар Пиастри (Макларен).
Пьер гасли врезался в болид Юки Цуноды и не смог продолжить гонку.
Также не добрался до финиша Фернандо Алонсо.
Общий зачет: Оскар Пиастри (161 очко), Ландо Норрис (158), Макс Ферстаппен (Ред Булл) (136).
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