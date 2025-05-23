"Монако" победил "Олимпиакос" и вышел в финал Евролиги

В финале Евролиги, который пройдет в Абу Даби, встретятся "Фенербахче" и "Монако". Монегаски победили "Олимпиакос" 78:68.

Фаворитом полуфинала считался греческий клуб.

Первая четверть завершилась вничью 17:17.

Затем "Монако" наращивал преимущество. После 20 минут 35:32, 30 - 57:51.

Самый результативный игрок матча- защитник "Олимпиакоса" Эван Фурнье (31 + 3 подбора + 2 передачи).