"Монако" победил "Олимпиакос" и вышел в финал Евролиги
время публикации: 23 мая 2025 г., 23:06 | последнее обновление: 23 мая 2025 г., 23:06
В финале Евролиги, который пройдет в Абу Даби, встретятся "Фенербахче" и "Монако". Монегаски победили "Олимпиакос" 78:68.
Фаворитом полуфинала считался греческий клуб.
Первая четверть завершилась вничью 17:17.
Затем "Монако" наращивал преимущество. После 20 минут 35:32, 30 - 57:51.
Самый результативный игрок матча- защитник "Олимпиакоса" Эван Фурнье (31 + 3 подбора + 2 передачи).
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