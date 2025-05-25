ПСЖ разгромил "Реймс" и завоевал Кубок Франции
время публикации: 25 мая 2025 г., 08:38 | последнее обновление: 25 мая 2025 г., 08:38
ПСЖ в 16-й раз стал обладателем Кубка Франции. В финале парижане победили "Реймс" 3:0.
В Лиге 1 "Реймс" провел неудачный сезон и ему предстоит сыграть в стыковых матчах за право остаться в элите.
В первом тайме ПСЖ забил три гола и затем спокойно и уверенно доигрывал матч.
Дважды отличился Бредли Барколя. Третий гол забил Ашраф Хакими.
В этом сезоне ПСЖ стал чемпионом Франции. В финале Лиги чемпионов париждане сыграют с "Интером".
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 мая 2025