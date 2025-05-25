ПСЖ разгромил "Реймс" и завоевал Кубок Франции

ПСЖ в 16-й раз стал обладателем Кубка Франции. В финале парижане победили "Реймс" 3:0.

В Лиге 1 "Реймс" провел неудачный сезон и ему предстоит сыграть в стыковых матчах за право остаться в элите.

В первом тайме ПСЖ забил три гола и затем спокойно и уверенно доигрывал матч.

Дважды отличился Бредли Барколя. Третий гол забил Ашраф Хакими.

В этом сезоне ПСЖ стал чемпионом Франции. В финале Лиги чемпионов париждане сыграют с "Интером".