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ПСЖ разгромил "Реймс" и завоевал Кубок Франции

Футбол
время публикации: 25 мая 2025 г., 08:38 | последнее обновление: 25 мая 2025 г., 08:38
ПСЖ разгромил "Реймс" и завоевал Кубок Франции
AP Photo/Aurelien Morissard

ПСЖ в 16-й раз стал обладателем Кубка Франции. В финале парижане победили "Реймс" 3:0.

В Лиге 1 "Реймс" провел неудачный сезон и ему предстоит сыграть в стыковых матчах за право остаться в элите.

В первом тайме ПСЖ забил три гола и затем спокойно и уверенно доигрывал матч.

Дважды отличился Бредли Барколя. Третий гол забил Ашраф Хакими.

В этом сезоне ПСЖ стал чемпионом Франции. В финале Лиги чемпионов париждане сыграют с "Интером".

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