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Заави забил два мяча в последнем матче. "Маккаби" (Тель-Авив) стал чемпионом Израиля

Футбол
время публикации: 24 мая 2025 г., 22:32 | последнее обновление: 24 мая 2025 г., 22:36
Заави забил два мяча в последнем матче. "Маккаби" (Тель-Авив) стал чемпионом Израиля
AP Photo/Darko Vojinovic

Тель-авивский "Маккаби" стал чемпионом Израиля по футболу. Второе место занял "Апоэль" (Беэр-Шева).

Маккаби (Нетания) - Маккаби (Хайфа) 2:3

Перед началом матча команды почтили память полузащитника хайфского "Маккаби" Гади Кинды, который умер во вторник.

На 60-й минуте в счете вели хозяева 2:1.

"Зеленые" заняли третье место в чемпионате Израиля.

Апоэль (Беэр-Шева) - Апоэль (Хайфа) 5:0

Маккаби (Тель-Авив) - Бейтар (Иерусалим) 5:0

Эран Заави, проводивший последний матч за "Маккаби", забил два гола.

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