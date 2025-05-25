"Леганес" вылетел. Результаты матчей чемпионата Испании

Состоялись матчи последнего тура чемпионата Испании. Определились все участники еврокубков и все клубы, покидающие Примеро.

В еврокубках сыграют команды, занявшие первые 8 мест: "Барселона", "Реал", "Атлетико" (Мадрид), "Атлетик" (Бильбао), "Вильярреал", "Бетис", "Сельта" и "Райо Вальекано".

"Вальядолид" и "Лас Пальмас" вылетели ранее. По итогам последнего тура к ним присоединился "Леганес".

Леганес - Вальядолид 3:0

Эспаньол (Барселона) - Лас-Пальмас 2:0

Победа позволила "попугаям" избежать вылета. Отрыв от "Леганес" 2 очка - 14 место. "Леганес" занял 18-е.

Алавес - Осасуна (Памплона) 1:1

"Алавес" вылететь не мог. Он занял 15-е место. Отрыв от "Леганеса" 2 очка.

Только победа гарантировала "Осасуне" место в еврокубках. Команда из Наварры уступила "Райо Вальекано" по дополнительным показателям.

Хетафе - Сельта (Виго) 1:2

Волевая победа гарантировала "Сельте" место в еврокубках.

Райо Вальекано (Мадрид) - Майорка 0:0