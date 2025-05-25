"Штутгарт" стал обладателем Кубка Германии

"Штутгарт" завоевал Кубок Германии и путевку в Лигу Европы.

"Швабы" завоевали первый трофей с 2007 года.

По итогам Бундеслиги они место в Еврокубках не завоевали - девятое место.

В финале "Штутгарт" победил лидера Третьей лиги "Арминию" (Билефельд) 4:2.

"Арминия" мощно начала матч. Но победителя третьего дивизиона хватило минут на 10. На 28-й минуте счет был 3:0. Голы забили Ник Вольтемаде, Энцо Мийо и Дениз Ундав.

На 66-й минуте Мийо оформил дубль 0:4.

В последние 10 минут "Арминия" напомнила о себе. Гол забил бывший форвард "Нюрнберга" Юлиан Кания. Затем гол в свои ворота Йоша Вагноман.