"Штутгарт" стал обладателем Кубка Германии
время публикации: 25 мая 2025 г., 10:08 | последнее обновление: 25 мая 2025 г., 10:08
"Штутгарт" завоевал Кубок Германии и путевку в Лигу Европы.
"Швабы" завоевали первый трофей с 2007 года.
По итогам Бундеслиги они место в Еврокубках не завоевали - девятое место.
В финале "Штутгарт" победил лидера Третьей лиги "Арминию" (Билефельд) 4:2.
"Арминия" мощно начала матч. Но победителя третьего дивизиона хватило минут на 10. На 28-й минуте счет был 3:0. Голы забили Ник Вольтемаде, Энцо Мийо и Дениз Ундав.
На 66-й минуте Мийо оформил дубль 0:4.
В последние 10 минут "Арминия" напомнила о себе. Гол забил бывший форвард "Нюрнберга" Юлиан Кания. Затем гол в свои ворота Йоша Вагноман.
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