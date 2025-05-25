Умер известный футболист, олимпийский призер

24 мая на 79-м году жизни умер легендарный болгарский футболист Кирил Ивков, сообщают болгарские СМИ.

Защитник известен по выступлениям за "Левски" (София), в составе которого четыре раза становился чемпионом Болгарии и четыре раза - обладателем Кубка Болгарии, а в 1974 и 1975 годах признавался лучшим футболистом Болгарии.

Кирил Ивков также выступал за "Металлург" (Перник), "Минер" (Перник) и "Этер" (Велико Тарново).

В составе сборной Болгарии он сребряный призер олимпиады 1968 года и участник чемпионата мира 1974 года.

По окончании карьеры футболиста Кирил Ивков тренеровал "Левски" (София) (обладатель Кубка Болгарии 1986 года), "Осам" (Ловеч), "Сливен", "Спартак" (Варна) и "Этар" (велико Тарново).