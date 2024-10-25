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"Трипл-дабл" Йокича. "Сакраменто" проиграл "Миннесоте". Результаты матчей НБА

время публикации: 25 октября 2024 г., 12:57 | последнее обновление: 25 октября 2024 г., 12:57
"Трипл-дабл" Йокича. "Сакраменто" проиграл "Миннесоте". Результаты матчей НБА
AP Photo/David Zalubowski

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Даллас" победил "Сан-Антонио" 120:109. "Сакраменто" проиграл "Миннесоте" 115:117.

Вашингтон Уизардс - Бостон Селтикс 102:122

Лидер "Бостона" Джейсон Тейтум сделал "дабл-дабл" (25 + 11 подборов + 6 передач).

Даллас Мэверикс - Сан-Антонио Сперс 120:109

Лидер "Далласа" Лука Дончич сделал "дабл-дабл" (28 + 10 подборов + 8 передач).

Денвер Наггетс - Оклахома-Сити Тендер 87:102

Лидер "Денвера" Никола Йокич сделал "трипл-дабл" (16 + 12 подборов + 13 передач).

Сакраменто Кингз - Миннесота Тимбервулвз 115:117

Великолепный матч провели баскетболисты "Миннесоты" Джулиус Рэндл (33 + 5 подборов + 4 передачи) и Энтони Эдвардс (32 + 7 подборов 6 4 передачи).

Домантас Сабонис (Кингз) набрал 24 очка и сделал 8 подборов.

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