x
25 октября 2024
|
последняя новость: 09:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 октября 2024
|
25 октября 2024
|
последняя новость: 09:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Еврокубок. "Апоэли" проиграли

время публикации: 25 октября 2024 г., 08:55 | последнее обновление: 25 октября 2024 г., 09:01
Еврокубок. "Апоэли" проиграли
AP Photo/Sara Nevis

В матчах пятого тура группового этапа Еврокубка тель-авивский и иерусалимский "Апоэли" потерпели поражения.

Апоэль (Иеруcалим, Израиль) - Клуж-Напока (Румыния) 73:81

Первую половину матча румыны выиграли 44:36.

Самый результативный игрок матча - кубинский защитник румынского клуба Карел Гузман, набравший 20 очков.

Лучший в составе "Апоэля" - Джаред Харпер (19).

Тренто (Италия) - Апоэль (Тель-Авив, Израиль) 79:73

Самый результативный игрок матча - форвард "Тренто" Энтони Лэмб, набравший 23 очка.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 октября 2024

Евролига. "Маккаби" проиграл "Жальгирису"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 октября 2024

Баскетбол. Антонио Блэкни возвращается в Израиль
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 октября 2024

Леброн и Бронни Джеймсы установили рекорд НБА. "Лейкерс" победил
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 октября 2024

Лига чемпионов. "Апоэль" победил боснийцев