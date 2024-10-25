Еврокубок. "Апоэли" проиграли
время публикации: 25 октября 2024 г., 08:55 | последнее обновление: 25 октября 2024 г., 09:01
В матчах пятого тура группового этапа Еврокубка тель-авивский и иерусалимский "Апоэли" потерпели поражения.
Апоэль (Иеруcалим, Израиль) - Клуж-Напока (Румыния) 73:81
Первую половину матча румыны выиграли 44:36.
Самый результативный игрок матча - кубинский защитник румынского клуба Карел Гузман, набравший 20 очков.
Лучший в составе "Апоэля" - Джаред Харпер (19).
Тренто (Италия) - Апоэль (Тель-Авив, Израиль) 79:73
Самый результативный игрок матча - форвард "Тренто" Энтони Лэмб, набравший 23 очка.
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