"Маккаби" проиграл испанцам. Результаты матчей Лиги Европы

В матче третьего тура основного этапа Лиги Европы тель-авивский "Маккаби" проиграл испанскому клубу "Реал Сосьедад" (Сан-Себастьян) 1:2.

Айнтрахт (Франкфурт, Германия) - Ригас (Латвия) 1:0

Победный гол на 79-й минуте забил 20-летний Уго Ларссон.

Мидтьланн (Дания) - Юнион (Сен-Жилуа, Бельгия) 1:0

Победный гол на 18-й минуте забил 20-летний Усман Диао (1 июля перешел из португальского клуба "Мафра").

Израильский нападающий "Юниона" Анан Халайли отыграл весь матч. На 23-й минуте он получил желтую карточку.

Ференцварош (Будапешт, Венгрия) - Ницца (Франция) 1:0

На 15-й минуте после навеса со штрафного гол в свои ворота забил Мойзе Бомбито (19 августа перешел из "Колорадо Рэпидс").

На 84-й минуте французы остались в меньшинстве. Был удален Пабло Росарио.

Израильский полузащитник "Ференцвароша" Мухаммед Абу Фани вышел в стартовом составе и был заменен на шестой минуте компенсированного времени.

Маккаби (Тель-Авив, Израиль) - Реал Сосьедад (Сан-Себастьян, Испания) 1:2

На 19-й минуте после подачи углового Хон Пачеко ударом головой открыл счет 0:1. На 64-й минуте после подачи углового отличился Серхио Гомес. Грубо ошибся голкипер "Маккаби" Рои Мишпати.

На 81-й минуте Давида навесил в центр штрафной. Дор Турджеман нанес удар головой 1:2.

На 88-й минуте Ошер Давида получил вторую желтую карточку.