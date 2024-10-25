x
25 октября 2024
|
последняя новость: 09:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 октября 2024
|
25 октября 2024
|
последняя новость: 09:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Маккаби" проиграл испанцам. Результаты матчей Лиги Европы

время публикации: 25 октября 2024 г., 08:34 | последнее обновление: 25 октября 2024 г., 08:40
"Маккаби" проиграл испанцам. Результаты матчей Лиги Европы
AP Photo/Darko Vojinovic

В матче третьего тура основного этапа Лиги Европы тель-авивский "Маккаби" проиграл испанскому клубу "Реал Сосьедад" (Сан-Себастьян) 1:2.

Айнтрахт (Франкфурт, Германия) - Ригас (Латвия) 1:0

Победный гол на 79-й минуте забил 20-летний Уго Ларссон.

Мидтьланн (Дания) - Юнион (Сен-Жилуа, Бельгия) 1:0

Победный гол на 18-й минуте забил 20-летний Усман Диао (1 июля перешел из португальского клуба "Мафра").

Израильский нападающий "Юниона" Анан Халайли отыграл весь матч. На 23-й минуте он получил желтую карточку.

Ференцварош (Будапешт, Венгрия) - Ницца (Франция) 1:0

На 15-й минуте после навеса со штрафного гол в свои ворота забил Мойзе Бомбито (19 августа перешел из "Колорадо Рэпидс").

На 84-й минуте французы остались в меньшинстве. Был удален Пабло Росарио.

Израильский полузащитник "Ференцвароша" Мухаммед Абу Фани вышел в стартовом составе и был заменен на шестой минуте компенсированного времени.

Маккаби (Тель-Авив, Израиль) - Реал Сосьедад (Сан-Себастьян, Испания) 1:2

На 19-й минуте после подачи углового Хон Пачеко ударом головой открыл счет 0:1. На 64-й минуте после подачи углового отличился Серхио Гомес. Грубо ошибся голкипер "Маккаби" Рои Мишпати.

На 81-й минуте Давида навесил в центр штрафной. Дор Турджеман нанес удар головой 1:2.

На 88-й минуте Ошер Давида получил вторую желтую карточку.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 октября 2024

Легендарный футболист Диего Форлан дебютирует в профессиональном теннисе
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 октября 2024

Лига чемпионов. Проигрывая 0:2 на 60-й минуте, "Реал" разгромил "Боруссию"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 октября 2024

Лига чемпионов. Победный автогол. Не забитый пенальти. "Шахтер" проиграл в Лондоне
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 октября 2024

Лига чемпионов. ПСЖ не смог обыграть ПСВ. Отмененный пенальти