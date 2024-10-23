Леброн и Бронни Джеймсы установили рекорд НБА. "Лейкерс" победил
время публикации: 23 октября 2024 г., 08:03 | последнее обновление: 23 октября 2024 г., 08:03
В матче регулярного чемпионата НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" победил "Миннесоту Тимбервулвз" 110:103.
Бостон Селтикс - Нью-Йорк Никс 132:109
Первую четверть хозяева выиграли 43:24.
Лидер "Бостона" Джейсон Тейтум набрал 37 очков и сделал 10 передач.
Лос-Анджелес Лейкерс - Миннесота Тимбервулвз 110:103
Леброн и Бронни Джеймсы стали первым отцом и сыном, сыгравшими в одном официальном матче НБА.
Лучший игрок матча форвард "Лейкерс" Энтони Дэйвис (36 + 16 подборов).
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