Баскетбол. Антонио Блэкни возвращается в Израиль

Тель-авивский "Апоэль" подписал контракт с американским защитником Антонио Блэкни, сообщает официальный твиттер клуба.

Баскетболист будет выступать в составе "красных" до конца сезона.

Антонио Блэкни в 2022 году выступал за беэр-шевский "Апоэль".

Последние два сезона он провел в Китае, где в 2023 году стал самым результативным игроком чемпионата.

В 2017-19 годах Антонио Блэкни провел 76 матчей регулярного чемпионата НБА за "Чикаго Булз".