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Спорт

Баскетбол. Антонио Блэкни возвращается в Израиль

время публикации: 23 октября 2024 г., 13:27 | последнее обновление: 23 октября 2024 г., 13:27
Баскетбол. Антонио Блэкни возвращается в Израиль
AP Photo/David Zalubowski

Тель-авивский "Апоэль" подписал контракт с американским защитником Антонио Блэкни, сообщает официальный твиттер клуба.

Баскетболист будет выступать в составе "красных" до конца сезона.

Антонио Блэкни в 2022 году выступал за беэр-шевский "Апоэль".

Последние два сезона он провел в Китае, где в 2023 году стал самым результативным игроком чемпионата.

В 2017-19 годах Антонио Блэкни провел 76 матчей регулярного чемпионата НБА за "Чикаго Булз".

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