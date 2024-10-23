Баскетбол. Антонио Блэкни возвращается в Израиль
время публикации: 23 октября 2024 г., 13:27 | последнее обновление: 23 октября 2024 г., 13:27
Тель-авивский "Апоэль" подписал контракт с американским защитником Антонио Блэкни, сообщает официальный твиттер клуба.
Баскетболист будет выступать в составе "красных" до конца сезона.
Антонио Блэкни в 2022 году выступал за беэр-шевский "Апоэль".
Последние два сезона он провел в Китае, где в 2023 году стал самым результативным игроком чемпионата.
В 2017-19 годах Антонио Блэкни провел 76 матчей регулярного чемпионата НБА за "Чикаго Булз".
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