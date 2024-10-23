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Лига чемпионов. "Апоэль" победил боснийцев

время публикации: 23 октября 2024 г., 00:52 | последнее обновление: 23 октября 2024 г., 00:52
Лига чемпионов. "Апоэль" победил боснийцев
AP Photo/Pamela Smith

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов ФИБА холонский "Апоэль" победил клуб "Игокеа" (Александровац, Босния и Герцеговина) 92:82.

Боснийцы выиграли первую четверть и первую половину матча 29:26 и 51:47.

В третьей четверти "Аполэль" "взял игру". После 30 минут 71:64.

Самый результативный игрок матча защитник "Игокеи" Драган Милосавльевич (18 + 5 подборов).

По 16 очков набрали баскетболисты "Апоэля" Идан Залмансон и Дакарай Такер.

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